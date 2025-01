Kreuzung wird umgestaltet In Lützel entsteht ein neuer Kreisverkehr 13.01.2025, 17:00 Uhr

i An der Kreuzung von Andernacher Straße und Wallersheimer Weg entsteht nun ein neuer Kreisverkehr, der eine zusätzliche Anbindung zum neu geplanten Wohnquartier enthalten soll. Sascha Ditscher

Die Bewohner des Stadtteils Lützel müssen sich auf neue Behinderungen einstellen. Im Rahmen der Umgestaltung des ehemaligen Güterbahnhofs zu einem neuen Wohnquartier wird nun der Kreuzungsbereich umgebaut.

Der Umbau der Kreuzung von Andernacher Straße und Wallersheimer Weg in einen Kreisverkehr beginnen in dieser Woche. Darauf weisen das Koblenzer Tiefbauamt und die Stadtentwässerung hin. Im Zuge der Umgestaltung der Flächen des ehemaligen Güterbahnhofs Lützel zu einem neuen Wohnquartier soll der Kreisverkehr mit einer zusätzlichen Anbindung an das geplante Wohnquartier als vierarmiger Kreisverkehr mit Fußgängerüberwegen gestaltet werden.

