Bauprojekte in Koblenz In Lützel entsteht ein großes Wohnhaus an prominenter Ecke Katrin Steinert 10.04.2026, 17:23 Uhr

i Auf dem Dreiecksgrundstück zwischen Gartenstraße und dem Stich der Andernacher Straße (rechts) in Koblenz-Lützel soll ein markantes Wohnhaus entstehen. Alexej Zepik

Im Koblenzer Stadtteil Lützel geht es in Sachen Wohnraum weiter voran: Während die ersten Bewohner ins Rosenquartier einziehen, wird am Ende der Balduinbrücke an der Gartenstraße bereits die nächste Baustelle eingerichtet. Einige Wohnungen sollen bereits reserviert sein.

Lange lag das verwilderte Eckgrundstück unweit der Balduinbrücke in Koblenz-Lützel brach. Nun soll hier ein großes modernes Wohngebäude mit sieben Etagen hochgezogen werden. Die dreieckige Lücke zwischen Gartenstraße und dem Stich der Andernacher Straße wird so mit einem markanten Gebäude geschlossen.







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