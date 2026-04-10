Bauprojekte in Koblenz
In Lützel entsteht an prominenter Ecke großes Wohnhaus
Auf dem Dreiecksgrundstück zwischen Gartenstraße und dem Stich der Andernacher Straße (rechts) in Koblenz-Lützel soll ein markan
Auf dem Dreiecksgrundstück zwischen Gartenstraße und dem Stich der Andernacher Straße (rechts) in Koblenz-Lützel soll ein markantes Wohnhaus entstehen.
Alexej Zepik

Im Koblenzer Stadtteil Lützel geht es in Sachen Wohnraum weiter voran: Während die ersten Bewohner ins Rosenquartier einziehen, wird am Ende der Balduinbrücke an der Gartenstraße bereits die nächste Baustelle eingerichtet. Was dort geplant ist.

Lesezeit 1 Minute
Lange lag das verwilderte Eckgrundstück unweit der Balduinbrücke in Koblenz-Lützel brach. Nun soll hier ein großes modernes Wohngebäude mit sieben Etagen hochgezogen werden. Die dreieckige Lücke zwischen Gartenstraße und dem Stich der Andernacher Straße wird so mit einem markanten Gebäude geschlossen.

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