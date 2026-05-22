„Bewegungsraum“ in Koblenz In Löhrstraße gibt’s statt Shishazubehör nun Gesundheit Alexander Thieme-Garmann 22.05.2026, 10:41 Uhr

i Frank Heinzen freut sich mit seinem inklusiven Team, sichtbar in einem lebendigen Umfeld mitten in der Stadt zu arbeiten. Dazu gehören auch (von links) Vanessa Kühn, Jule Heinzen und Christiane Schmitt. Alexander Thieme-Garmann

Die Haupteinkaufsmeile von Koblenz, die Löhrstraße, unterliegt einem ständigen Wandel: Leerstände werden wach geküsst, während woanders Läden schließen. Dem verwaisten Shishashop Blackout folgt nun mit dem „Bewegungsraum“ ein Kontrastprogramm.

Unter dem Namen „Bewegungsraum" ist ein neuer Mieter in die lange verwaisten Räume an der Löhrstraße 103-105 eingezogen. Dass hier nun etwas völlig anderes angeboten wird, ist auch von außen zu erkennen: Statt des Schwarz und Weiß des „Blackouts“ zieren nun bunte Buchstaben die Schaufenster.







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