Die Haupteinkaufsmeile von Koblenz, die Löhrstraße, unterliegt einem ständigen Wandel: Leerstände werden wach geküsst, während woanders Läden schließen. Dem verwaisten Shishashop Blackout folgt nun mit dem „Bewegungsraum“ ein Kontrastprogramm.
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Unter dem Namen „Bewegungsraum" ist ein neuer Mieter in die lange verwaisten Räume an der Löhrstraße 103-105 eingezogen. Dass hier nun etwas völlig anderes angeboten wird, ist auch von außen zu erkennen: Statt des Schwarz und Weiß des „Blackouts“ zieren nun bunte Buchstaben die Schaufenster.