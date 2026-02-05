Wichtig für Natur und Umwelt In Lehmen und Müden sind Trockenmauern der Star Annika Wilhelm 05.02.2026, 14:06 Uhr

i Dieter Möhring gehört zu den Lehmer Razejungen. Im Verein beschäftigt er sich mit vielem, allerdings hat er eine große Leidenschaft für Trockenmauern. Annika Wilhelm

In den Steillagen halten sie seit mehreren Hundert Jahren die Erde fest: Trockenmauern. Ohne einen Tropfen Mörtel, nur durch präzises Handwerk und jahrhundertelanges Wissen errichtet, sind sie das Rückgrat unserer Kulturlandschaft.

Stein auf Stein, ganz ohne Mörtel oder Zement miteinander verbunden, stehen sie im Weinberg. Es gibt keinen rechten Winkel, der die Mauer stabil macht. Stattdessen ist jeder Naturstein mit viel Sorgfalt ausgewählt, mit viel Geduld und Können hat sie jemand aufeinandergestapelt, solange bis es passt.







