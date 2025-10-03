Lebensrettendes Gerät In Lay gibt es nun einen weiteren Defibrillator Erwin Siebenborn 03.10.2025, 10:00 Uhr

i Ortsvorsteher Thomas Jost und Daniela Alsbach von der Praxis für Physiotherapie Soccer-Fit freuen sich über den neuen Defibrillator am Gebäude der Praxis gegenüber dem Kirmesplatz. Erwin Siebenborn

Sekunden entscheiden manchmal über Leben und Tod: Bei einem Herzstillstand kann ein Defibrillator auch medizinischen Laien helfen, einen Menschen zu retten. Im Koblenzer Stadtteil Lay wurde nun ein weiteres Gerät angeschafft.

Beim Herzstillstand eines Menschen entscheiden Minuten oder sogar Sekunden über Leben und Tod. Ein Defibrillator stellt mittels eines elektrischen Schocks den normalen Herzrhythmus wieder her. Damit auch in Lay noch bessere und vor allem rasche lebensrettende Maßnahmen möglich sind, wurde jetzt neben dem bereits am Feuerwehrgerätehaus befindlichen Gerät ein weiteres am Gebäude der Praxis für Physiotherapie Soccer-Fit gegenüber dem Kirmesplatz ...







