Theater am Ehrenbreitstein In Koblenz wird „Der Vorleser“ auf der Bühne gezeigt Alexander Thieme-Garmann 30.09.2025, 11:00 Uhr

i Reise in die Vergangenheit (von links): Annika Woyda, David Lenz und Luca Schmitz. Alexander Thieme-Garmann

Die Geschichte „Der Vorleser“ ist vielen als Buch, vielen als Film bekannt. Langweilig wird es aber in der Fassung des kleinen Theaters am Ehrenbreitstein in Koblenz nie.

Mit dem Stück „Der Vorleser“ hat das Theater am Ehrenbreitstein seine erste Premiere in der neuen Spielzeit erlebt. Hierbei handelt es sich um die Bühnenfassung von Mirjam Neidhart nach dem Bestsellerroman von Bernhard Schlink. Die Handlung spielt im Nachkriegsdeutschland und erzählt im ersten Teil von der Liebesbeziehung eines Heranwachsenden mit einer 20 Jahre älteren Frau.







Artikel teilen

Artikel teilen