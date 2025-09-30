Die Geschichte „Der Vorleser“ ist vielen als Buch, vielen als Film bekannt. Langweilig wird es aber in der Fassung des kleinen Theaters am Ehrenbreitstein in Koblenz nie.
Mit dem Stück „Der Vorleser“ hat das Theater am Ehrenbreitstein seine erste Premiere in der neuen Spielzeit erlebt. Hierbei handelt es sich um die Bühnenfassung von Mirjam Neidhart nach dem Bestsellerroman von Bernhard Schlink. Die Handlung spielt im Nachkriegsdeutschland und erzählt im ersten Teil von der Liebesbeziehung eines Heranwachsenden mit einer 20 Jahre älteren Frau.