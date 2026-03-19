Polizei nennt Zahlen In Koblenz werden immer mehr Fahrräder geklaut Winfried Scholz 19.03.2026, 11:00 Uhr

i In Koblenz ist die Zahl von schweren Fahrraddiebstählen im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Winfried Scholz

Bei Fahrraddiebstählen kommt in Koblenz immer öfter auch schweres Gerät zum Einsatz. Dies verrät ein Blick in die Kriminalitätsstatistik für 2025. So beurteilen Polizei und Stadt die Sicherheitslage.

„Wir leben unverändert in einer sicheren Stadt“, dies betonte der Koblenzer Polizeipräsident Jürgen Süs auf der 49. Sitzung des kriminalpräventiven Rats im historischen Rathaussaal. Zweimal jährlich treffen sich Vertreter der Stadt Koblenz und der Polizei, um über die Kriminalitätslage zu informieren.







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