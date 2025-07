Seit 25 Jahren wird im Koblenzer Stadtteil Ehrenbreitstein im Café Philosophique über Themen wie Liebe, Glück oder Freiheit diskutiert – zunächst im Konradhaus, seit der 100. Auflage in Diehls Hotel. Nun steht die Jubiläumsveranstaltung an.

Was bedeutet eigentlich Zeit? Mit Blick auf das Ehrenbreitsteiner Café Philosophique bedeutet Zeit ein Vierteljahrhundert, das seit seiner Gründung ins Land gegangen ist. Eine Vielzahl von Philosophen wurde seitdem nach Koblenz eingeladen, um die Moderation eines gemeinsamen Dialogs unter den Teilnehmenden zu übernehmen.

Seine Anfänge hat das Café Philosophique in Frankreich. Dort gründete der Pariser Philosophiedozent Marc Sautet 1992 das erste Café dieser Art. Ziel sollte es sein, das philosophische Denken aus den Hörsälen heraus in die Öffentlichkeit zu tragen. Damit hoffte man, auch den Menschen auf der Straße für die oft als zu trocken empfundene Disziplin zu begeistern. Nun war jeder aufgefordert, seine Ansicht zu philosophischen Themen im Rahmen eines offenen Diskussionsforums zu äußern. Schließlich hat auch der Laie seine eigene Vorstellung von Begriffen wie Liebe, Glück und Freiheit. Schon bald schwappte die neue Welle nach Deutschland über. Im Jahr 1997 wurde in Düsseldorf das erste Café Philosophique eröffnet.

„Wir können jedes Mal mit mindestens 50 Teilnehmern rechnen.“

Organisator Frank Peller

In Koblenz waren es Hartmut Bierschenk, Mathias Jung und Andreas Michel, vielen auch bekannt als Andino, die das noch junge Format einführten. Bis 2008 war das Konradhaus Treffpunkt der Veranstaltung, bevor man just mit der 100. Auflage in Diehls Hotel umzog. Seit der 200. Diskussionsrunde im Jahr 2017 obliegt die Organisation des Formats Frank Peller. „Wir können jedes Mal mit mindestens 50 Teilnehmern rechnen“, weiß Peller. Regelmäßig mit dabei sind auch Gäste von außerhalb. Selbst aus Bad Breisig und Linz am Rhein finden Menschen jeden ersten Sonntag im Monat den Weg nach Ehrenbreitstein. Die Veranstaltung beginnt um 17 und endet um 19 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos.

Aktuell zählen neun Philosophen zum Kreis der Moderatoren. „Die Bezeichnung weist dezent darauf hin, dass die Besucher kein philosophischer Vortrag erwartet. Vielmehr soll sich eine Diskussion über ein vorgegebenes Thema entwickeln“, erläutert Peller. Die Aufgabe des Moderators besteht darin, eine kurze Einführung zu geben, um danach die Gesprächsrunde zu leiten, in der er sich selbst aber möglichst zurücknimmt. Wortmeldungen sind demnach erwünscht, wobei Fachkenntnisse hingegen nicht erforderlich sind.

Jubiläumsveranstaltung beginnt am 3. August um 17 Uhr

Der Blick auf die Themenliste der vergangenen 25 Jahre gibt einen Eindruck von der Vielfalt des bisher im Café Philosophique Besprochenen. Darunter fallen Themen wie „Die Kunst des Abschieds“, „Das Böse“ oder „Das Geheimnis der Partnerwahl“. Zuletzt moderierte die ehemalige Bildungs- und Kulturdezernentin Margit Theis-Scholz zum Thema „Integrative Gesellschaft“.

Am Sonntag, 3. August, beginnt um 17 Uhr in Diehls Hotel die Jubiläumsveranstaltung mit vielen Ehrengästen und Weggefährten. Ganz ohne Diskussion wird aber auch diese nicht auskommen, wenn das Thema dann heißt: „Vom Denken zum Handeln kommen“. Weitere Informationen findet man im Internet unter www.cafe-philo.de.