Explosionsgefahr am Wöllershof
In Koblenz tritt noch Gas aus: Wie geht es nun weiter?
Einheiten der Koblenzer Feuerwehr sind am Dienstagmittag am Wöllershof im Einsatz.
Einheiten der Koblenzer Feuerwehr sind am Dienstagmittag am Wöllershof im Einsatz.
Ingo Beller

Etliche Einsatzkräfte sind unterwegs, zwischendurch kursierten widersprüchliche Informationen in Sachen Evakuierung, Strom fiel aus, unterdessen strömt weiter Gas: Die Lage rund um den Wöllershof in Koblenz ist Dienstagmittag im Griff, aber komplex. 

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Die Lage ist komplex: Aus der nahe dem Koblenzer Wöllershof beschädigten Gasleitung tritt am frühen Dienstagnachmittag weiterhin Gas aus. Die Leitung ist allerdings mit Erdreich bedeckt. Um das Leck zu schließen, soll nun ein Stück neben dem Leck gegraben, die beschädigte Leitung dann an dieser Stelle abgedichtet werden.

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