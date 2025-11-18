In Koblenz steht seit eineinhalb Jahren ein falsches Schild

Die Strecke ist bekannt oder wird oft mit dem Navi gefahren - das ist auch besser so. Denn: Würde man nach der Beschilderung auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Koblenz fahren, wären unnötige Umwege die Folge. Und das schon seit längerer Zeit.
Lesezeit 1 Minute
Die meisten Pendler werden längst verdrängt haben, wie schwierig es manchmal früher war, am Koblenzer Verwaltungszentrum morgens hinein und abends hinauszukommen – oft gab es Staus. Der Verkehr ist seit dem Bau des ovalen Kreisverkehrs auf der Moselweißer Seite erheblich entspannt.