Auf der Kurt-Schumacher-Brücke In Koblenz steht seit eineinhalb Jahren ein falsches Schild 18.11.2025, 15:00 Uhr

i Das Schild auf der Kurt-Schumacher-Brücke wurde nach dem Bau des Kreisels auf der Moselweißer Straße nicht geändert und zeigt nicht den aktuellen Stand - seit eineinhalb Jahren. Doris Schneider

Die Strecke ist bekannt oder wird oft mit dem Navi gefahren - das ist auch besser so. Denn: Würde man nach der Beschilderung auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Koblenz fahren, wären unnötige Umwege die Folge. Und das schon seit längerer Zeit.

Die meisten Pendler werden längst verdrängt haben, wie schwierig es manchmal früher war, am Koblenzer Verwaltungszentrum morgens hinein und abends hinauszukommen – oft gab es Staus. Der Verkehr ist seit dem Bau des ovalen Kreisverkehrs auf der Moselweißer Seite erheblich entspannt.







Artikel teilen

Artikel teilen