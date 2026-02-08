ZF, Novelis & Co.
In Koblenz stehen wichtige Betriebsratswahlen an
ZF in der Carl-Später-Straße im Koblenzer Industriegebiet in Kesselheim
Ingo Beller

Schon im März fallen in Koblenz aus Arbeitnehmersicht bedeutende personelle Entscheidungen: Die Betriebsratswahlen stehen mitten in einer Phase an, in der es um die künftige Ausrichtung mehrerer Industriefirmen geht. 

Lange ist es nicht mehr hin: Landauf und landab bereiten sich die Arbeitnehmervertreter derzeit auf die nahenden bundesweiten Betriebsratswahlen vor. Gewählt wird von März bis Mai, wobei es in vielen Betrieben schon im März losgeht.

Ein besonderes Momentum

In Koblenz haben die Betriebsratswahlen in diesem Jahr noch einmal ein besonderes Momentum.

