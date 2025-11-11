Fabio Wibmer signiert Bikes In Koblenz sausen Fans mit ihren Idolen durch den Wald 11.11.2025, 15:07 Uhr

i Profi-Mountainbiker Fabio Wibmer (rechts) begeistert mit seinen Videos auf Youtube Millionen. In Koblenz konnten manche mit ihm gemeinsam die Trails im Stadtwald erkunden. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Nicht jeder kann von sich behaupten, mit einem Mountainbike-Profi rumgefahren zu sein. Entsprechend begehrt waren die Plätze für die Rideouts beim Saisonabschluss von Canyon in Koblenz. Radprofis wie Fabio Wibmer gaben Tipps – und zeigten Tricks.

„Dass wir a gute Zeit am Radl ham.“ Verbergen kann Fabio Wibmer in seiner Antwort seine österreichischen Wurzeln nicht, aber er bringt auf den Punkt, warum er an die Läuferhütte im Koblenzer Stadtwald gekommen ist. Wibmer, dem auf Youtube mehr als acht Millionen Menschen folgen, signiert an diesem Tag zahlreiche Fahrräder, Kappen und Shirts.







