Entwicklung geht nach oben In Koblenz ist der Tourismus auf dem Vormarsch Sophia Marie Rehorn 10.12.2025, 06:00 Uhr

i Das Deutsche Eck ist ein beliebter Ort für Events, die viele Touristen anziehen. Koblenz-Touristik GmbH/Dominik Ketz

Der Tourismus als Wirtschaftsfaktor in der Stadt - darum ging es um eine Studie, die die Koblenz-Touristik nun vorgestellt hat. Sie macht deutlich: In den vergangenen zehn Jahren hat sich viel getan.

Koblenz. Wer im Sommer bei Rhein in Flammen am Konrad-Adenauer-Ufer in Koblenz entlangschlendert, muss sich zu manchen Tageszeiten durch dichte Menschenmassen einen Weg bahnen. So voll wie dann ist die Stadt im Jahr selten. Aber es ist ein gutes Bild für eine offensichtliche Entwicklung: Der Tourismus in Koblenz ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.







