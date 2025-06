In Koblenz hängen die ersten Brückenteile am Haken

Mit dem Einbau der ersten großen Stahlteile nimmt die neue Pfaffendorfer Brücke Form an. Bis Mittwoch werden tonnenschwere Konstruktionen in Zentimeterarbeit eingebaut.

In Koblenz hat am Montag der Einbau der ersten großen Stahlteile der neuen Pfaffendorfer Brücke begonnen. 70 Meter, 28 Meter und 27 Meter messen die Bauteile, die am Samstag mit dem Schiff aus Mannheim angeliefert worden sind. Bis einschließlich Mittwoch werden die tonnenschweren Konstruktionen mit einem Kran Zentimeter für Zentimeter an ihren Platz über dem Rhein gehoben.

i Ein Teil der neuen Pfaffendorfer Brücke hängt am Haken. Doris Schneider

Vom linksrheinischen Ufer am Kurfürstlichen Schloss werden sie etwa bis in die Mitte des Rheins ragen. Unsere Zeitung ist beim Einbau der Stahlbauteile am Montag vor Ort und wird ausführlich über dieses Ereignis berichten.