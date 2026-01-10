In Koblenz gibt es viele Angebote für Wohnungslose

Wenn die Temperaturen nachts weit unter Null sinken, der Wind kalt durch die Straßen pfeift und vielleicht sogar Schnee liegt, wird es für Wohnungslose schwierig und gefährlich. In Koblenz finden sie bei Bedarf Hilfe.
Lesezeit 1 Minute
In Koblenz stehen verschiedene Angebote zur Verfügung, die es wohnungslosen Menschen leichter machen, auch bei extremer Kälte Hilfe und Zuflucht zu finden, informiert die Stadt auf ihrer Homepage.Jeder kann was tun: Jeder, der sehe, dass ein Wohnungsloser in einer erkennbaren Notsituation sei, kann das Ordnungsamt unter Telefon 0261/129-4567 verständigen, so die Stadt.