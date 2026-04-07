Veganes bei Frittenglück In Koblenz gibt es den Taxiteller nun auch ohne Fleisch Marie Volz 07.04.2026, 15:41 Uhr

i Eine Mitarbeiterin von Frittenglück in Koblenz präsentiert den Taxiteller. Ingo Beller

Das Kultgericht Taxiteller haben viele Koblenzer bereits ausprobiert. Mittlerweile gibt es den Currywurst-Gyros-Pommes-Action-Teller hierzulande auch für Veganer – bei Frittenglück in der Innenstadt. Der Geschäftsführer erzählt, wie es dazu kam.

Der eigentlich ziemlich fleischlastige „Taxiteller“ sorgt seit einigen Monaten für Aufsehen in den Medien – und in der Folge auch in Restaurants und Imbissbuden. Jetzt gibt es das Kultgericht in Koblenz auch in vegan: Und zwar beim Frittenglück in der Löhrstraße.







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