Veganes bei Frittenglück
In Koblenz gibt es den Taxiteller nun auch ohne Fleisch
Eine Mitarbeiterin von Frittenglück in Koblenz präsentiert den Taxiteller.
Eine Mitarbeiterin von Frittenglück in Koblenz präsentiert den Taxiteller.
Ingo Beller

Das Kultgericht Taxiteller haben viele Koblenzer bereits ausprobiert. Mittlerweile gibt es den Currywurst-Gyros-Pommes-Action-Teller hierzulande auch für Veganer – bei Frittenglück in der Innenstadt. Der Geschäftsführer erzählt, wie es dazu kam.

Lesezeit 2 Minuten
Der eigentlich ziemlich fleischlastige „Taxiteller“ sorgt seit einigen Monaten für Aufsehen in den Medien – und in der Folge auch in Restaurants und Imbissbuden. Jetzt gibt es das Kultgericht in Koblenz auch in vegan: Und zwar beim Frittenglück in der Löhrstraße.

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