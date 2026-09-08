Der Koblenzer Philip Ley spürt Stromschläge, wenn er über einen Wirtschaftsweg im Metternicher Feld radelt. Er dachte, er sei der Einzige. Doch in Bubenheim kennt man das Phänomen schon lang, erzählt Walter Baum, stellvertretender Ortschef.
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Der Bericht unserer Redaktion über den Koblenzer Philip Ley, der Stromschläge spürt, wenn er von Bubenheim nach Metternich radelt, hat in Bubenheim für Gespräche gesorgt. Der stellvertretende Ortschef des Stadtteils, Walter Baum, erzählt, er sei mehrfach kontaktiert worden.