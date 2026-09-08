Vize-Ortschef spürt sie auch
In Koblenz-Bubenheim kennt man Stromschläge auf Weg
Über dem Koblenzer Wirtschaftsweg hängen Hoch- und Höchstspannungsleitungen der Deutschen Bahn, von Westnetz und Amprion. Nicht
Über dem Koblenzer Wirtschaftsweg hängen Hoch- und Höchstspannungsleitungen der Deutschen Bahn, von Westnetz und Amprion. Nicht nur Philip Ley spürt hier regelmäßig kurze Schmerzen, wenn er unter der Leitungen durch radelt.
Katrin Steinert

Der Koblenzer Philip Ley spürt Stromschläge, wenn er über einen Wirtschaftsweg im Metternicher Feld radelt. Er dachte, er sei der Einzige. Doch in Bubenheim kennt man das Phänomen schon lang, erzählt Walter Baum, stellvertretender Ortschef.

Lesezeit 2 Minuten
Der Bericht unserer Redaktion über den Koblenzer Philip Ley, der Stromschläge spürt, wenn er von Bubenheim nach Metternich radelt, hat in Bubenheim für Gespräche gesorgt. Der stellvertretende Ortschef des Stadtteils, Walter Baum, erzählt, er sei mehrfach kontaktiert worden.
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