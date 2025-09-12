Im Koblenzer Stadtteil Bubenheim entsteht ein neues, etwa sechs Fußballfelder großes Baugebiet. Der Bauernverband kritisiert das Vorhaben, der Stadtrat hat jetzt dennoch die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen.

Es gibt zu wenig Wohnraum in Koblenz, auch in Bubenheim. Der Stadtrat hat jetzt beschlossen, dass dort südlich der St.-Maternus-Straße das neue Baugebiet „Am Bubenheimer Bach“ entstehen soll. Deutliche Kritik gab es bereits im Vorfeld vom Bauern- und Winzerverband (BWV) Rheinland-Nassau.

Die hohe Wohnraumnachfrage könne nicht im Innenbereich von Bubenheim gedeckt werden, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Die 6,8 Hektar große Fläche (etwa sechs Fußballfelder) soll neben den Bauflächen auch öffentliche Grün- und Gemeinschafts- sowie Verkehrsflächen beinhalten. Wie die Flächen genau aufgeteilt und welche wie genutzt werden, soll noch geklärt werden.

Es sollen vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser entstehen

Klar ist bereits: Wie in der Umgebung des neuen Baugebiets sollen vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser entstehen, ergänzt durch eine etwas dichtere Mehrfamilien- oder Reihenhausbebauung. Die Stadt plant weiter ein „zeitgemäßes, durchmischtes Wohnraumangebot für breite Bevölkerungsteile sowie den sparsamen Umgang mit Grund und Boden“. Die Häuser sollen überwiegend zwei bis drei Vollgeschosse haben.

Der BWV kritisiert die Kommunen in Rheinland-Pfalz dafür, trotz gegenteiliger Ankündigungen den Flächenverbrauch in der Landwirtschaft nicht wirksam zu reduzieren. Der tägliche Flächenverbrauch liege aktuell bei mehr als fünf Hektar, obwohl das Land bis 2030 dauerhaft unter einem Hektar pro Tag bleiben möchte.

Das fordert der Bauernverband

Ein Beispiel für die starke Beanspruchung landwirtschaftlicher Flächen sei der Bau der Nordtangente mit schätzungsweise 80 Hektar. Dennoch setze sich die Entwicklung ungebremst fort, kritisiert der Verband: „In Bubenheim wäre vor allem der Hof Werlesmühle betroffen.“

Der Bauernverband unterstützt die Bemühungen des Betriebes, die Flächen weiter landwirtschaftlich zu nutzen, und fordert die Stadt dazu auf, keine weiteren Baugebiete auszuweisen, wenn dafür „wertvolle Landwirtschaftsflächen verloren gehen“. Es gebe ohnehin nur noch wenige Vollerwerbslandwirte in Koblenz, obwohl sich gerade Menschen in der Stadt „gerne bewusst, regional und nachhaltig ernähren“. So erzeugte Lebensmittel benötigten landwirtschaftlich bewirtschaftete Flächen in der näheren Umgebung. Als Alternativen zu einem Baugebiet schlägt der Bauernverband Nachverdichtungen vor oder die Nutzung bereits versiegelter Flächen.

Im Stadtrat sagte Christian Altmaier (Freie Wähler), der seit einiger Zeit beim Bauernverband arbeitet: „Wir sind zwiegespalten. Koblenz soll wohnhaft sein und bleiben.“ Es brauche also neue Wohnflächen. Andererseits gebe es bereits Flächen mit guter Ackerfläche, die für ein neues Wohngebiet genutzt würden. Zudem gebe es minderwertige Flächen innerorts.

Als Kompromiss schlug er vor, die Fläche für das Baugebiet eher entlang der Hauptverkehrsachse in Richtung Rübenach auszuweisen. Mit seinem Fraktionskollegen Edgar Kühlenthal stimmte Altmaier als Einziger gegen das neue Baugebiet. SPD-Fraktionschefin Marion Lipinski-Naumann sagte: „Wir spüren an allen Ecken und Kanten, dass Nachverdichtung wichtig ist, aber bei der Wohnungsnot in Koblenz nicht mehr ausreicht.“ Es sei eine Fläche, die bei der Umweltbetrachtung ganz wenig Schaden anrichte.

i Auf diesen landwirtschaflichen Flächen soll das Baugebiet in Bubenheim entstehen. Alexej Zepik

Baudezernent Andreas Lukas (Grüne) sagte: „Das Hauptplanungshindernis in Koblenz sind die Ausgleichsflächen. Es gibt keinen Flächenpool, wir haben von der Hand in den Mund gelebt.“ Rund um Güls, Rübenach und Bubenheim sollten Ausgleichsflächen gesucht werden. Wenn man auf Äcker oder intensiv genutzte Wiesen zurückgreife, bringe das im Ausgleichsflächensystem viele Ökopunkte. Er kündigte an: „Wir gehen mit den Bauern ins Gespräch.“

Hans-Peter Ackermann (Grüne) sagte: „Es gibt in der Stadt jede Menge Ein- und Zweifamilienhäuser, die durch den Generationenwechsel renoviert werden müssen. Daher sollten wir sehr zaghaft mit neuen Bebauungsflächen umgehen.“ Reihenhäuser seien flächensparend und Einfamilienhäuser mit 500 Quadratmetern ohnehin nicht mehr bezahlbar: „Wir müssen schauen, dass wir marode Häuser in den Stadtteilen wieder in den Markt bekommen.“