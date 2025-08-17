Das erste Jahr als Ortsvorsteher vom Koblenzer Moselstadtteil Lay war intensiv. Grund dafür hatte vor allem eine Straße. Aber in einem ersten Zwischenfazit von Josts Amtszeit nur auf sie zu schauen, wäre auch verkürzt.

Am 30. September vergangenen Jahres wurde Thomas Jost als Berufssoldat in den Ruhestand verabschiedet. Ein nahezu flüssiger Übergang ins arbeitsintensive Ehrenamt, denn 20 Tage zuvor hatte der CDU-Kommunalpolitiker seine Ernennungsurkunde zum Ortsvorsteher von Lay für die nächsten fünf Jahre erhalten. Nach fast einem Jahr im Amt wollte unsere Zeitung wissen: Wie schaut der nicht mehr ganz so neue Ortsvorsteher von Lay auf sein erstes Jahr? Und was steht in den kommenden Jahren an?

Für Ruhestand ist Thomas Jost nicht so der Typ, das wird im Gespräch mit unserer Zeitung rasch deutlich. Es macht ihm Spaß, mit den Menschen zu reden und zu helfen, wo es möglich ist, sagt er. Genauer: den 1767 Einwohnern von Lay. Die standen genauso wie Jost im ersten Jahr seines Amts vor einer großen Herausforderung: der über Jahre diskutierte und geplante Ausbau der B49 zwischen Lay und Moselweiß inklusive Radweg, der im März dieses Jahres startete.

Obwohl formal nicht in der Verantwortung, bestand für Jost recht früh in seiner Amtszeit die Gefahr, sich eine Menge Ärger einzuhandeln. Denn für die Layer ist die Baumaßnahme mit erheblichen Mühen verbunden. Um moselabwärts und damit auch nach Koblenz zu gelangen, müssen sie seit Monaten und noch für Monate große Umwege in Kauf nehmen. Die Bundesstraße ist noch immer voll gesperrt, Sorgen gab es deswegen gerade bei Layer Gewerbetreibenden.

Und trotz alledem: Auf die Frage, was in seinem ersten Jahr gut gelaufen ist, nennt Thomas Jost „mit weitem Abstand“ den Ausbau der B49. Das Projekt sei sogar in zweifacher Hinsicht ein Erfolg: zum einen, wie die Baumaßnahme bislang verläuft – die Bauzeit wurde zuletzt offiziell um zwei Jahre bis Sommer 2026 verkürzt – und außerdem, was die Zusammenarbeit zwischen dem Ortsbeirat und den Verantwortlichen betrifft, dem Landesbetrieb Mobilität (LBM), der Stadt Koblenz und den Baufirmen.

„Ein gutes Miteinander ist keine Einbahnstraße.“

Ortsvorsteher Thomas Jost

Für die kürzere Bauzeit mussten die Layer allerdings eine weitere Kröte schlucken: Die Vollsperrung wird um 12 Wochen bis zum 12. Dezember 2025 verlängert. Auch Jost war in diesem Entscheidungsprozess mit einbezogen. Er sagt, im Ortsbeirat habe man erkannt, dass dies die vorteilhaftere Lösung sei. Dazu musste aber auch die Bevölkerung mitgenommen werden.

Der Ortsbeirat initiierte bislang drei Informationsveranstaltungen in der Layer St. Martin-Kirche zur B49-Baustelle – jedes Mal war die Kirche voll. Und jedes Mal waren auch Vertreter des LBM, der Stadtspitze und der Baufirmen anwesend, die zum Sachstand und über das weitere Vorgehen informierten und die Meinung der Bürger entgegennahmen.

Zusammenarbeit mit der Stadtspitze und den Ämtern klappt

Jost sagt: „Ein gutes Miteinander ist keine Einbahnstraße.“ In der Vergangenheit hat er daher selbst auch immer wieder aktiv den Austausch zur B49-Baustelle gesucht. Im Juli fuhr er mit einem Eiswagen durch die Baustelle und spendierte allen Anwesenden eine Portion Eis. Generell hebt Jost das gute und verständnisvolle Miteinander mit der Stadtspitze und den Ämtern der Stadt Koblenz hervor.

Parken in den engen Straßen ist ein echtes Problem

Ebenfalls zu den positiven Ereignissen in seiner bisherigen Amtszeit nennt der Ortsvorsteher den Ausbau des Gehwegs zur Legiahalle. „Hier durfte ich an allen Baubesprechungen teilnehmen.“ Weiter wurde der Mostertplatz saniert. Aus diesem Anlass war Baudezernent Andreas Lukas einer Einladung der örtlichen CDU gefolgt. Der Fußweg zum Friedhof wurde komplett neugestaltet und ein neues Urnenfeld angelegt. In der Legiahalle konnte endlich die neue Sportbeleuchtung installiert werden. Mit Freude erwähnt Jost, dass es seit Mai wieder einen gastronomischen Betrieb im Dorf gibt.

Ein Problem ist derweil das Parken in den oft engen Straßen von Lay. Hier sieht sich Thomas Jost auch als einer, der mal den Finger hebt: „Es darf nur so geparkt werden, dass die Feuerwehr immer auf kürzestem Weg von A nach B kommt.“ Hierzu hatte es auch eine Begehung durch die Polizei, das Ordnungsamt sowie die freiwillige und die Berufsfeuerwehr mit dem Ortsbeirat gegeben.

Für die Radfahrer ist die Umleitungssituation am schwierigsten

Bei der Frage, was in seinem ersten Jahr nicht gelungen ist, muss Thomas Jost erst einmal überlegen. Dann kommt er doch noch einmal auf die B49-Baustelle zu sprechen: „Durch die Umleitungen sind die Radfahrer besonders benachteiligt. Leider war es nicht möglich, einen Fährbetrieb an der Baustelle vorbei umzusetzen. Die Kosten konnten wegen der finanziellen Situation der Stadt nicht gestemmt werden.“

Besonderen Wert legt Thomas Jost in seiner Arbeit darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil mitgenommen werden. Über alles Wichtige rund um den Ortsteil wird über die vom Ortsring entwickelte Layer Kuoleraffer-App informiert. Kuoleraffer (Kugelraffer) waren früher die Layer, die die Kanonenkugeln aufsammelten, die vom Berg ins Tal geschossen wurden und ihr Ziel verfehlt hatten. An der Kirche erinnert hieran eine Bronzestatue.

i Großen Wert legt Thomas Jost auf das bürgerschaftliche Miteinander. In der Runde bei der Seniorenbegegnung fühlt er sich sichtlich wohl. Winfried Scholz

Jedes Quartal gibt es in der Layer Begegnungsstätte zudem das Ortsvorsteher-Bürgercafé bei Kuchen, Kaffee und Kaltgetränken. Des Weiteren werden alle Neubürger im Stadtteil schriftlich begrüßt und über die wichtigsten Angelegenheiten des Stadtteils informiert.

Beim Blick auf das zweite Amtsjahr hat Thomas Jost ein paar Dinge auf der Liste, die abgehakt werden sollen. Dank einer Spendenaktion soll etwa noch in diesem Jahr ein Defibrillator an der Therapiepraxis Alsbach installiert werden. In rund einem Jahr will er dann die Einweihung der neugestalteten B49 feiern können.

Layer wünschen sich ein attraktiveres Mosel-Vorgelände

Der LBM habe außerdem bereits zugesagt, dass der Layer Bergweg ertüchtigt wird, so Jost. Außerdem: „Es gibt Überlegungen für ein neues Feuerwehr-Gerätehaus.“ Das Gleiche gelte für den Ausbau und die Neugestaltung von Kindergarten und Grundschule. Im Ortsbeirat habe man auch diskutiert, wie das Moselufer-Vorgelände attraktiver gemacht werden könnte. Ein großer Wunsch sei darüber hinaus die Entwicklung eines neuen Baugebiets.

i Thomas Jost will in Gesprächen mit der Pfarrgemeinde erreichen, dass diese Straße für Gehbehinderte besser passierbar wird. Winfried Scholz

Die Straße neben der St. Martin-Kirche ist noch gepflastert, wodurch sie nach Meinung des Ortsvorstehers ein Hindernis für gehbehinderte Menschen ist. Hier wolle er mit der Pfarrgemeinde, der die Straße gehört, zu einer Lösung kommen. Weiterhin will Thomas Jost den Layer Wochenmarkt, das gute Miteinander innerhalb des Ortsrings und der Bevölkerung stärken – und vor allem in einem ständigen Austausch zu bleiben. Motiviert scheint er dafür allemal zu sein.