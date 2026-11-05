Handwerkskunst an der Mosel
In Hatzenport wird Apfelwein traditionell hergestellt
Im Fasskeller der Kelterei Hasdenteufel im Moseldorf Hatzenport reift hochwertiger Apfelwein heran.
Im Fasskeller der Kelterei Hasdenteufel im Moseldorf Hatzenport reift hochwertiger Apfelwein heran.
Erwin Siebenborn

Alte Keller, knarrende Holztreppen und Apfelwein, der in Holzfässern reift: In Hatzenport öffnet eine traditionelle Kelterei ihre Türen. Führung und Verkostung lassen Handwerk und Geschichte lebendig werden.

Lesezeit 2 Minuten
Inmitten der von klassischen Traubenwinzern dominierten Terrassenmosel behauptet sich seit 1888 die Apfelwein-Kelterei Hasdenteufel in Hatzenport. Sie befindet sich im Kelterhaus des ehemaligen Pfarrhauses in der Hatzenporter Oberstraße und wird seit rund 50 Jahren von Karl-Josef Hasdenteufel und Gisela Hasdenteufel betrieben.
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