Handwerkskunst an der Mosel In Hatzenport wird Apfelwein traditionell hergestellt Erwin Siebenborn 05.11.2026, 11:00 Uhr

i Im Fasskeller der Kelterei Hasdenteufel im Moseldorf Hatzenport reift hochwertiger Apfelwein heran. Erwin Siebenborn

Alte Keller, knarrende Holztreppen und Apfelwein, der in Holzfässern reift: In Hatzenport öffnet eine traditionelle Kelterei ihre Türen. Führung und Verkostung lassen Handwerk und Geschichte lebendig werden.

Inmitten der von klassischen Traubenwinzern dominierten Terrassenmosel behauptet sich seit 1888 die Apfelwein-Kelterei Hasdenteufel in Hatzenport. Sie befindet sich im Kelterhaus des ehemaligen Pfarrhauses in der Hatzenporter Oberstraße und wird seit rund 50 Jahren von Karl-Josef Hasdenteufel und Gisela Hasdenteufel betrieben.







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