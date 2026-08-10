Konzert in Koblenz
In Extremo spielen am Freitag auf der Festung
In Extremo überzeugt seit Jahrzehnten mit ihrem Mittelalterrock.
In Extremo überzeugt seit Jahrzehnten mit ihrem Mittelalterrock.
Robert Eikelpoth

Die Burgentour 2026 der Band In Extremo verspricht eine besondere Atmosphäre – Mittelalterrock trifft bei den Musikern auf eine beeindruckende Bühnenshow. Am 14. August findet ihre Show auf der Festung Ehrenbreitstein statt. Noch gibt es Tickets.

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Die Mittelalter-Rock-Band In Extremo spielt im Rahmen ihrer Burgentour 2026 am Freitag, 14. August, auf der Festung Ehrenbreitsten in Koblenz. Wie der Veranstalter mitteilt, gibt es noch Tickets. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr. In Extremo verbinden seit den 1990er-Jahren mittelalterlich inspirierte Musik mit Rockelementen. Die Band entstand aus zwei zunächst voneinander unabhängigen Projekten – einer Mittelalter- und einer Rockband – und tritt seit 1998 in ihrer heutigen Form auf. In Extremo zählt demnach seit rund 30 Jahren zu den festen Größen der deutschen Mittelalterszene.

Die Band erschafft mit ihren Bühnenshows eigene Welten.
Die Band erschafft mit ihren Bühnenshows eigene Welten.
Robert Eikelpoth

Im Sommer macht die sechsköpfige Gruppe mit ihrer Burgentour für neun Konzerte an historischen Spielstätten Halt. Das Publikum erwartet ein Programm mit bekannten Titeln aus dem Repertoire der Band sowie ausgewählten Songs, die längere Zeit nicht live gespielt wurden. Tickets gibt es unter anderem über www.eventim.de.

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