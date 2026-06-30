Konzert in Koblenz
In Extremo: Mittelalter-Rock und aufwendige Live-Show
In Extremo überzeugt seit Jahrzehnten mit ihrem Mittelalterrock.
In Extremo überzeugt seit Jahrzehnten mit ihrem Mittelalterrock.
Robert Eikelpoth

Die Burgentour 2026 der Band In Extremo verspricht eine besondere Atmosphäre – Mittelalterrock trifft bei den Musikern auf eine beeindruckende Bühnenshow. Mitte August findet ihre Live-Show auf der Festung Ehrenbreitstein statt. 

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Die Mittelalter-Rock-Band In Extremo spielt im Rahmen ihrer Burgentour 2026 am Freitag, 14. August, auf der Festung Ehrenbreitsten in Koblenz. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr. In Extremo verbinden seit den 1990er-Jahren mittelalterlich inspirierte Musik mit Rockelementen.

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