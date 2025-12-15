In diesen Häusern leben die Wichtel in Mülheim-Kärlich

In Mülheim-Kärlich schmücken auch in diesem Jahr wieder Wichtelhäuschen aus Moos, Holz und Tannenzapfen den Wichtelweg. Unsere Redaktion hat die schönsten Eindrücke noch mal in einer Bildergalerie zusammengefasst.
Lesezeit 1 Minute
Aus einem abgeschlagenen Baumstumpf ist ein liebevoll errichtetes Häuschen entstanden: Eine kleine Tür führt ins Inneres, der Garten ist schön geschmückt. In Handarbeit wurde hier Moos auf das Dach geklebt, eine kleine Gartenschaukel gebaut und aus Holzstücken eine Wendeltreppe errichtet.