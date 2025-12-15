Bildergalerie zum Wichtelweg In diesen Häusern leben die Wichtel in Mülheim-Kärlich Sophia Marie Rehorn 15.12.2025, 14:13 Uhr

i So schön sehen die Wichtelhäuser in Mühlheim-Kärlich nach liebevoller Handarbeit aus. Alexej Zepik

In Mülheim-Kärlich schmücken auch in diesem Jahr wieder Wichtelhäuschen aus Moos, Holz und Tannenzapfen den Wichtelweg. Unsere Redaktion hat die schönsten Eindrücke noch mal in einer Bildergalerie zusammengefasst.

Aus einem abgeschlagenen Baumstumpf ist ein liebevoll errichtetes Häuschen entstanden: Eine kleine Tür führt ins Inneres, der Garten ist schön geschmückt. In Handarbeit wurde hier Moos auf das Dach geklebt, eine kleine Gartenschaukel gebaut und aus Holzstücken eine Wendeltreppe errichtet.







