Arbeitssuche in der Region In diesen Branchen stellen Unternehmen in Koblenz ein Chiara Seidel 02.03.2026, 14:30 Uhr

i Eine Mitarbeiterin auf der Intensivstation (Symbolbild): Im Gesundheitswesen wird derzeit eingestellt. Sina Schuldt. picture alliance/dpa

Viele Firmen sind derzeit vorsichtig damit, einzustellen oder neue Stellen zu schaffen. Doch es gibt noch Branchen, in denen genau das passiert. Welche sind das in Koblenz und der Region?

Die Zeiten sind wirtschaftlich nicht einfacher geworden, auch manche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bemerken das. Viele Firmen sind derzeit vorsichtig damit, einzustellen oder auch neue Stellen zu schaffen. Einige Koblenzer Unternehmen haben in den vergangenen Monaten sogar angekündigt, an Rhein und Mosel Stellen abbauen zu wollen, darunter zuvorderst Industrieunternehmen wie ZF oder Novelis.







