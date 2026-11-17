Die Brücke zwischen Löf und Kattenes braucht einen Ersatzneubau. Schwere Fahrzeuge dürfen sie bis dahin nicht mehr passieren. Lange Umwege stehen an: Doch wie steht es eigentlich um die anderen Brücken an der Mosel, die nun als Alternative gelten?
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Lkw-Fahrer, Busfahrer, Wohnmobilfahrer: Sie alle müssen aufgrund der Höhen- und Gewichtsbegrenzung auf der Brücke zwischen Löf und Alken Umwege auf sich nehmen. Diese Regelung gilt schon seit April, seit wenigen Tagen steht nun fest: Sie muss bestehen bleiben.