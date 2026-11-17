Wie sicher sind die Bauwerke? In diesem Zustand sind die Brücken an der Mosel Annika Wilhelm 17.11.2026, 09:15 Uhr

i Die Brücke in Kobern-Gondorf wird derzeit als Umleitung für schwere Gefährte genutzt, die die Löfer Brücke nicht mehr befahren dürfen. Ist sie dafür ausgelegt? Ingo Beller

Die Brücke zwischen Löf und Kattenes braucht einen Ersatzneubau. Schwere Fahrzeuge dürfen sie bis dahin nicht mehr passieren. Lange Umwege stehen an: Doch wie steht es eigentlich um die anderen Brücken an der Mosel, die nun als Alternative gelten?

Lkw-Fahrer, Busfahrer, Wohnmobilfahrer: Sie alle müssen aufgrund der Höhen- und Gewichtsbegrenzung auf der Brücke zwischen Löf und Alken Umwege auf sich nehmen. Diese Regelung gilt schon seit April, seit wenigen Tagen steht nun fest: Sie muss bestehen bleiben.







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