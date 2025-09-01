Dort Kaffee trinken, wo Goethe schon Tee trank: Das ist der Alltag von Gabriele Geißler-Stahl und ihrem Mann Peter Geißler. So lebt es sich in dem fast 300 Jahre alten Haus mitten in der Bendorfer Innenstadt.

Gabriele Geißler-Stahl nimmt auf ihrem blauen Samtsofa Platz. Vor ihr auf dem Wohnzimmertisch stehen hochwertiges Porzellangeschirr, Kaffee und Kuchen. „Das hier ist mein Lieblingszimmer“, sagt sie stolz über den Salon in dem fast 300 Jahre alten Haus. Denn dort, wo sie an diesem Nachmittag gemeinsam mit ihrem Mann Peter Geißler Kaffee trinkt, trank Goethe schon Tee – und zwar am 18. Juli 1774.

„Damals soll es so gewesen sein, dass Goethe eine Rhein-Tour gemacht hat und dabei in ein Unwetter geriet“, erzählt Peter Geißler. „Er wurde von Familie Remy, denen das Haus gehörte, eingeladen, um in der Zeit Tee zu trinken – eben so, wie wir heute hier Kaffee trinken und Kuchen essen.“

i Ein Hinweis über der Haustür zeigt, dass Goethe schon in dem Remy-Haus zu Gast war. Mirco Klein

Wenn man das Haus betritt, fühlt man sich fast wie in einem Museum: Überall an den Wänden hängen Bilder, selbst gestickt von Geißler-Stahl, zwischendurch sind auch Landschaftsmalereien von ihrem Schwiegervater zu finden. Über die hölzerne Treppe erreicht man den ersten Stock, dort, wo die 78-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann lebt. Im Lieblingszimmer der Bendorferin, dem besagten Wohnzimmer, prangt über den Köpfen eine Decke in blau-goldenem Schmuck. An der Wand steht ein altes Möbelstück, das einst aus dem Schloss Liebig erworben wurde.

i Fast wie im Museum: der Hauseingang. Kater Casper passt auf. Mirco Klein

Doch wie kommt man überhaupt an ein Haus wie dieses? Geißler-Stahl erinnert sich zurück und erzählt: „Mein erster Mann ist in diesem Haus geboren worden, im zweiten Stock. 1965 haben wir dann gemeinsam die Wohnung neben der, in der wir jetzt wohnen, gemietet, ein Jahr später haben wir geheiratet.“ Bis 1973 haben sie hier zur Miete gewohnt, bevor sie das Haus gemeinsam für 160.000 Deutsche Mark gekauft haben. „Seitdem habe ich aber bestimmt schon eine Million reingesteckt“, ist die 78-Jährige sich sicher. Nichts von all der Arbeit, die sie in das Haus liebevoll investiert hat, bereut sie.

i Mitten im Wohnzimmer steht ein Regal, das die Familie einst aus Schloss Liebig erwarb. Mirco Klein

Sie gerät ins Schwärmen: „Damals, als ich jung war, hab ich mich in dieses Haus verliebt. Das hält bis heute an: Ich liebe es, hier zu wohnen. Ich werde auch in diesem Haus sterben. Und wenn ich sterbe, will ich, dass all mein Geld in dieses Haus geht.“ Es ist nicht ihr einziges Haus: Auch in Mülheim-Kärlich, Kettig, Bendorf und Engers hat sie (Miets-)Häuser – allesamt selbst erarbeitet, wie sie betont – aber das Goethe-Haus ist eben ihr Favorit.

Dabei sah es hier damals, als sie ihr Herzstück kaufte, noch ganz anders aus: „Draußen hatte das Haus keine Farbe. Das Dach war kaputt, weil eine Bombe hereingefallen ist, die aber nicht explodiert ist.“ Seitdem ist viel passiert. Auf den 230 Quadratmetern des Hauses gibt es sieben Wohnungen, größtenteils möbliert vermietet. Geißler-Stahl besteht auch dabei auf ihre geliebten Biedermeier Möbel, die sich immer mal wieder finden. „Ich mag eben alte Sachen“, sagt sie und schmunzelt.

i Mitten in Bendorf steht das fast 300 Jahre alte Haus. Mirco Klein

Doch ihr Herz lässt sich neben alten Möbeln noch für andere Dinge erwärmen, etwa für ihren Garten, wo ihre geliebten Hortensien wachsen, oder fürs Backen, ihren Kater Casper, das Reisen. Auch heute reist sie noch gerne: So waren ihre letzten Ziele Brasilien, Türkei, Ägypten, Mallorca, Baldrum. Das nächste Ziel, wo sie gemeinsam mit ihrem Mann hinreisen möchte, ist Gran Canaria: „Dort lebt mein Bruder“, erzählt sie.

Schon immer spielte das Reisen eine große Rolle für sie, etwas, das die Familie, die das Goethe-Haus heute bewohnt mit dem Namensvetter verbindet. Der Grund: Gabriele Geißler-Stahl hatte früher zwei Boutiquen, eine in Bendorf, eine in der Clemensstraße in Koblenz. „Schatzkiste“, sagt sie, „so hieß mein Laden.“ Dort verkaufte sie Mode und Geschenkartikel aus aller Welt. So reiste sie nach Damaskus oder Italien, um von dort Sachen mit nach Deutschland zu bringen, Bekannte aus Indien versorgten sie außerdem mit Klamotten von dort.

i Die Stuckdecke ziert ein Kronleuchter. Mirco Klein

Und auch das Leben in prägnanten Häusern ist nichts Neues für die heute 78-Jährige: In Koblenz wuchs sie im Weinhaus Hubertus am Florinsmarkt auf, bis ihre Eltern in Bendorf das Gasthaus „Zum roten Ochsen“ kauften. Doch ihr Lieblingshaus wird für immer das Goethe-Haus bleiben.