Top 5 der Investitionen In diese Projekte steckt Koblenz 2026 am meisten Geld Peter Meuer 17.12.2025, 13:16 Uhr

i Einhub eines riesigen Brückenteils der Pfaffendorfer Brücke: Der Neubau gehört zu den teuersten und größten Projekten in Koblenz - auch im Jahr 2026. Alexej Zepik

Trotz der schwierigen Haushaltslage: Koblenz investiert, treibt millionenschwere Projekte voran. Unsere Liste zeigt die fünf teuersten und größten Bauprojekte, die die Rhein-Mosel-Stadt im Jahr 2026 stemmen will – und muss.

Der Koblenzer Haushaltsentwurf ist beschlossen, mit großer Mehrheit hat der Stadtrat dem Zahlenwerk für 2026 in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten zugestimmt. Nun muss die Landesbehörde ADD ihn noch absegnen. Sagen lässt sich bereits: Obwohl der Haushalt dick im Minus steckt, will die Stadt nicht wenig Geld für Investitionen in die Hand nehmen.







Artikel teilen

Artikel teilen