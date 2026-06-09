Stadiontribüne, Hallen und Co. In diese Projekte in Koblenz sollen Millionen fließen Peter Meuer 09.06.2026, 16:53 Uhr

i Das Stadion Oberwerth ist in die Jahre gekommen. Vor allem die Haupttribüne muss dringend neu gebaut werden. Wird das nun dank des Sondermögens endlich klappen? Peter Karges/Achiv. Peter Karges/Archiv

Rund 90 Millionen Euro erwartet Koblenz aus dem Sondervermögen des Bundes. Doch wohin mit dem Geld? Was ist nötig, und doch nicht im normalen Haushalt zu finanzieren? CDU, Grüne und SPD haben nun eine Allianz geschmiedet, um diese Fragen zu klären.

Eigentlich hätte die Pressekonferenz der drei größten Koblenzer Ratsfraktionen zum Sondervermögen schon im Mai stattfinden sollen. Dass sie in den Juni verschoben wurde, hat wohl nichts damit zu tun, dass sich größere inhaltliche Differenzen aufgetan hätten.







Artikel teilen

Artikel teilen