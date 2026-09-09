E-Junioren-Turnier in Löf In die Fußstapfen von Florian Wirtz treten Erwin Siebenborn 09.09.2026, 07:00 Uhr

i Mit Elan und Eifer wird um den Ball und Sieg gekämpft. Erwin Siebenborn

Was haben Jonas Urbig, Nelson Weiper oder Florian Wirtz mit einem Auftritt an der Mosel gemein? Die Top-Fußballer spielten einst alle beim großen E-Junioren-Turnier des SV Hatzenport-Löf. Am Samstag gibt es eine Neuauflage um den Fritz-Walter-Pokal.

Eine große Bühne für kleine Kicker bietet das traditionelle E-Junioren-Turnier des SV Hatzenport-Löf am Samstag, 12. September, ab 10.30 Uhr. Hochkarätige Klubs aus ganz Fußball-Deutschland schicken ihren Nachwuchs an die Mosel. Neben dem sportlichen Erfolg stehen Teamgeist und Fair Play im Vordergrund.







Artikel teilen

Artikel teilen