E-Junioren-Turnier in Löf
In die Fußstapfen von Florian Wirtz treten
Mit Elan und Eifer wird um den Ball und Sieg gekämpft.
Mit Elan und Eifer wird um den Ball und Sieg gekämpft.
Erwin Siebenborn

Was haben Jonas Urbig, Nelson Weiper oder Florian Wirtz mit einem Auftritt an der Mosel gemein? Die Top-Fußballer spielten einst alle beim großen E-Junioren-Turnier des SV Hatzenport-Löf. Am Samstag gibt es eine Neuauflage um den Fritz-Walter-Pokal.

Lesezeit 1 Minute
Eine große Bühne für kleine Kicker bietet das traditionelle E-Junioren-Turnier des SV Hatzenport-Löf am Samstag, 12. September, ab 10.30 Uhr. Hochkarätige Klubs aus ganz Fußball-Deutschland schicken ihren Nachwuchs an die Mosel. Neben dem sportlichen Erfolg stehen Teamgeist und Fair Play im Vordergrund.
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