Was haben Jonas Urbig, Nelson Weiper oder Florian Wirtz mit einem Auftritt an der Mosel gemein? Die Top-Fußballer spielten einst alle beim großen E-Junioren-Turnier des SV Hatzenport-Löf. Am Samstag gibt es eine Neuauflage um den Fritz-Walter-Pokal.
Lesezeit 1 Minute
Eine große Bühne für kleine Kicker bietet das traditionelle E-Junioren-Turnier des SV Hatzenport-Löf am Samstag, 12. September, ab 10.30 Uhr. Hochkarätige Klubs aus ganz Fußball-Deutschland schicken ihren Nachwuchs an die Mosel. Neben dem sportlichen Erfolg stehen Teamgeist und Fair Play im Vordergrund.