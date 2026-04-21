Auftakt in Bendorf In der Sayner Hütte geht die Saison jetzt richtig los Alexander Thieme-Garmann 21.04.2026, 10:23 Uhr

i Besucher beobachten Museumsleiterin Barbara Friedhofen (rechts) beim Formen des Sayner Hüttentalers. Alexander Thieme-Garmann

Familientag, Musikevents, Theater: Die Saison in der Sayner Hütte bietet auch in diesem Jahr wieder einiges. Beim Saisonauftakt stand auch die Historie der besonderen Eventlocation im Mittelpunkt.

Theorie und Praxis sind am Tag der Saisoneröffnung in der Sayner Hütte wortwörtlich miteinander verschmolzen. Nachdem die Besucher in der Krupp’schen Halle in Bendorf zunächst einem Vortrag über die Archäologie des bedeutenden Industriedenkmals folgen durften, bestand danach Gelegenheit, in der benachbarten Gießhalle Anschauungsunterricht zu erhalten.







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