Koblenz In der Koblenzer Südallee werden Bäume gefällt: Sie waren nicht mehr sicher 15.10.2024, 14:44 Uhr

i Die Arbeiten gehen rasch, zwei Robinien werden gefällt. Doris Schneider. Doris Schneider

Koblenz. Am Dienstagvormittag rückt das schwere Fahrzeug an, innerhalb kurzer Zeit sind zwei Bäume nur noch Kleinholz.

Am Dienstag sind innerhalb von kürzester Zeit zwei Bäume an der Ecke Markenbildchenweg/Südallee gefällt worden. Dies steht nicht im Zusammenhang mit dem Ausbau der Südallee, so Verena Groß vom Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen auf Anfrage unserer Zeitung.

