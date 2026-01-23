Anwohnerparken schwer zu sehen In der Koblenzer Altstadt hagelt es weiter Knöllchen Doris Schneider 23.01.2026, 08:54 Uhr

i Der Wagen steht in der Weißer Gasse. Möglicherweise hat der Fahrer nicht gesehen, dass hier nur Anwohner stehen dürfen. Doris Schneider

Anwohner ärgern sich, weil sie keinen Parkplatz finden, Parkende ärgern sich, weil sie ein Knöllchen bekommen: Die Situation in der Weißer Gasse in der Koblenzer Altstadt ist für viele unbefriedigend. Offiziell aber ist alles rechtens.

Suchend blickt der junge Mann sich um: Gibt es irgendwo einen Parkscheinautomaten oder ein Schild, das anzeigt, ob er hier am Ende der Weißer Gasse parken darf? Gibt es. Aber um das zu finden, muss er sehr weit vorgehen. Und das tun die wenigsten.Jeden Tag gehen städtische Mitarbeiter einige Male in den Straßenzug, der von der Hohenfelder Straße abknickt – und werden auf der Suche nach Falschparkern fündig.







