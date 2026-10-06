Wann empfinden Menschen ihren Stadtteil als Heimat? Wenn sie sich dort wohlfühlen und Menschen und Situationen kennen. Damit das in der Koblenzer Goldgrube klappt, unterstützt die Caritas mit Stadtteil-Arbeit. Was heißt das genau?
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Rund 4750 Menschen leben im Koblenzer Stadtteil Goldgrube. Sozialarbeiterin Claudia Altmaier kennt sie nicht alle, natürlich nicht. Aber viele. Und viele kennen sie – das ist noch wichtiger. Seit rund neun Jahren ist die 62-Jährige das Gesicht der Stadtteil-Arbeit der Caritas im Gemeindezentrum in der Fröbelstraße, organisiert Veranstaltungen, berät Familien bei Anträgen, bringt Menschen zusammen.