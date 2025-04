Schon seit dem vergangenen Jahr liefen die Umbauarbeiten, nun ist es vollbracht: Reuffel hat seinen neuen „Reuffel Spielraum“ in der früheren Apotheke an der Ecke Friedrich-Ebert-Ring und Löhrstraße eröffnet. Das Ladenlokal zieht damit um, bislang ist es einige Meter weiter in der Oberen Löhrstraße untergebracht gewesen. Die Räume am Koblenzer Friedrich-Ebert-Ring wurden zuvor kernsaniert, die Außenfassade neu gestaltet.

Neuer Laden ist 135 Quadratmeter groß

Die neue Ladenfläche misst rund 135 Quadratmeter, Teamleiterin Lea Sixel spricht von einem „vielseitigen Sortiment an Spielwaren“ und davon, dass man „für jedes Alter und jeden Anlass das passende Spiel auf Lager“ habe. Nicht nur das Sortiment lade hierbei zum Entdecken ein, auch das Design des neuen Ladens setze Maßstäbe, heißt es in einer Mitteilung von Reuffel. Hervorgehoben werden „bunte Farben“ und „aufregende Materialien“.

i Der Laden ist 135 Quadratmeter groß. Reuffel Spielraum/Martin Gosselin

Reuffel-Inhaber und Geschäftsführer Robert Duchstein betont gar: „Mit dem Ladenbau, gestaltet von zweiheit Innenarchitekten, setzten wir neue Maßstäbe für unsere Region.“

Der Reuffel Spielraum gehört zur gleichnamigen Buchhandlung, deren Stammhaus ebenfalls in der Oberen Löhr liegt. Das Reuffel-Kerngeschäft ist der Bücherverkauf, das Unternehmen mit Sitz in Koblenz unterhält sechs Standorte in Koblenz, Mayen und Montabaur mit insgesamt rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Seit 2021 Teil des Unternehmens

Das Spielwarengeschäft in der Oberen Löhr gehört seit 2021 zum Unternehmen. Der Spielraum führt Spielwaren für Kinder „ab 0 Jahren“, aber auch Gesellschaftsspiele für Jugendliche und Erwachsene. Schon im vergangenen Jahr war auf Nachfrage unserer Zeitung von Reuffel zu hören, der Umzug des Spielraums in die ehemalige Apotheke sei als ein „klares Bekenntnis zum stationären Einzelhandel“ zu werten. Lea Sixel betont: „Spielwaren sind unsere Leidenschaft“. Die Auswahl der Produkte im Laden sei mit „Sorgfalt kuratiert“, so die Teamleiterin.