Vor zehn Jahren war der Edeka-Markt in Dieblich der Supermarkt des Moselorts. Dann schlossen sich seine Türen. Seitdem gilt es als Lost Place mitten im Ortskern. Doch nun gibt es Pläne.
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Einst schoben Kunden ihren Einkaufswagen durch die Gänge. Eine Packung Nudeln hier, eine Dose Mais da. An das Piepsen der Kasse, wenn der Scanner einen Artikel erfasst, können sich manche Dieblicher noch erinnern. Doch das ist Geschichte. Schon seit elf Jahren ist der Edeka-Markt im Ortskern von Dieblich nicht mehr.