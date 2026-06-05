Lost Place im Ortskern In den Edeka-Markt Dieblich soll Leben zurückkehren Annika Wilhelm 05.06.2026, 09:09 Uhr

i Der Rollladen an der Eingangstür ist schon lange verschlossen, durch das Milchglas dringt ein wenig Licht. Der einstige Edeka-Markt im Ortskern von Dieblich liegt seit zehn Jahren still. Hier hat sich seitdem wenig getan. Ingo Beller

Vor zehn Jahren war der Edeka-Markt in Dieblich der Supermarkt des Moselorts. Dann schlossen sich seine Türen. Seitdem gilt es als Lost Place mitten im Ortskern. Doch nun gibt es Pläne.

Einst schoben Kunden ihren Einkaufswagen durch die Gänge. Eine Packung Nudeln hier, eine Dose Mais da. An das Piepsen der Kasse, wenn der Scanner einen Artikel erfasst, können sich manche Dieblicher noch erinnern. Doch das ist Geschichte. Schon seit elf Jahren ist der Edeka-Markt im Ortskern von Dieblich nicht mehr.







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