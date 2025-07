In Bubenheim soll es Platz für neue Wohnhäuser geben

Bauflächen für neue Häuser sind im neuen Flächennutzungsplan der Stadt Koblenz vor allem in Bubenheim vorgesehen. Einige Fraktionen im Stadtrat drängen auf die schnelle Entwicklung einer Fläche, um dem Wohnraummangel zu begegnen.

Platz für neuen Wohnraum ist rar in Koblenz. Im Stadtteil Bubenheim wollen die Ratsfraktionen von SPD, Grünen und Die Linke-Partei eine Fläche am Ortsrand schnell für die Bebauung freischaufeln. Um welche Fläche es geht, was der Plan ist und weshalb das Thema eine Diskussion im Stadtrat auslöste.

W-BH-01: Was klingt wie ein Nummernschild aus Wuppertal bezeichnet im neuen Flächennutzungsplan (FNP) von Koblenz 3,4 Hektar Ackerland, auf dem eines Tages mal neue Häuser gebaut werden sollen. Die Fläche befindet sich am westlichen Ortsrand von Bubenheim unterhalb der St.-Maternus-Straße in Richtung Rübenach. Die Stadt bezeichnet sie als „Lücke im bestehenden Siedlungskörper“, weshalb sie sich gut zur Bebauung eigne.

i Die Fläche W-BH-01 liegt am westlichen Ortsrand von Bubenheim und wird aktuell zu großen Teilen landwirtschaftlich genutzt. Mirco Klein

Im gemeinsamen Antrag schlugen die Fraktionen zuletzt vor, mit der Bauleitplanung für das Gebiet W-BH-01 zu beginnen. Das Problem ist nur: Der neue Flächennutzungsplan ist noch gar nicht in Kraft getreten. Marion Lipinski-Naumann (SPD) machte im Stadtrat deutlich, man könne mit der Planung für neue Wohnbauflächen nicht ewig warten, bis der FNP in Kraft tritt. „Wir finden es unglaublich wichtig, mal wieder in Angebotsbebauung in Koblenz zu gehen“, sagte die Sozialdemokratin. „Wir haben extra ein kleines Gebiet ausgesucht, weil wir wollen, dass es relativ schnell zur Rechtskraft kommt.“

Dass der neue Flächennutzungsplan noch immer nicht wirksam ist, hat einen bestimmten Grund, wie die Stadt auf Anfrage unserer Zeitung erläutert. Demnach hängt es aktuell bei Abstimmungen mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord. Bei vier sogenannten Zielabweichungsverfahren wartet die Stadt auf grünes Licht. Erst wenn die Bescheide vorliegen, kann es weitergehen. In der Verwaltung rechnet man damit, dass der neue FNP bestenfalls im Lauf des vierten Quartals in die städtischen Gremien zur Abstimmung gelangt.

i Die St.-Maternus-Straße grenzt direkt an das Gebiet W-BH-01 an, was bei der Erschließung des Baugebiets von Vorteil sein könnte. Mirco Klein

Vorher soll in Bubenheim besagte Fläche schon mal entwickelt werden. Die Stadtverwaltung zeigte sich dafür durchaus offen, wie Baudezernent Andreas Lukas (Grüne) ausführte. „Das ist ein Gebiet, wo wir sagen: Im Hinblick auf mögliche Ausgleichsflächen könnten wir diese kleinere Größe tatsächlich auch entwickeln.“ Im zuständigen Sachgebiet seien hierfür auch genug Kapazitäten vorhanden, „wenn wir weitere Gebiete mit aufnehmen, würde das die derzeitigen Kapazitäten schlichtweg überfordern“, so Lukas.

Warum er überhaupt darauf zu sprechen kam: Der Ortsbeirat in Bubenheim hatte in einem Schreiben Stellung zu dem Antrag aus dem Stadtrat bezogen. „Im Prinzip begrüßt der Ortsbeirat diesen Vorstoß, möchte aber den Antrag erweitern. Der Ortsbeirat möchte nicht, dass die Prüfung sich nur auf das Gebiet W-BH-01 begrenzt, sondern dass geprüft wird, ob dieser Antrag nicht auch auf die anderen geplanten Gebiete ausgeweitet werden könne“, heißt es. In Bubenheim sind viele weitere Baugebiete geplant, die Stadt bescheinigt dem Stadtteil das größte Potenzial, wenn es um die Entwicklung neuer Wohnbauflächen geht.

Differenzen zur Rolle des Ortsbeirats

Auf die Sichtweise des Ortsbeirats hatte im Stadtrat CDU-Fraktionschef Stephan Otto verwiesen. Es sei „gut gepflegte Praxis“, sich nicht gegen ein Votum aus dem Ortsbeirat zu stellen. Außerdem könne das Präferieren einer Fläche in Bubenheim Begehrlichkeiten in anderen Stadtteilen wecken. „Ich weiß nicht, ob wir uns damit einen riesigen Gefallen tun, bei diesem kleinen Gebiet eine Privilegierung vorzunehmen.“

Marion Lipinski-Naumann sah das grundlegend anders. Der Ortsbeirat werde nicht außen vor gelassen, sondern am Prozess beteiligt, „aber wir Fraktionen haben schon noch das Recht, Anträge zu stellen“. Außerdem ist sie der Ansicht: „Wir müssen bei dem Thema endlich vom Stadtteildenken weg.“ Otto stellte klar, seine Fraktion könne sich grundsätzlich jeglicher Beschleunigung von Bebauung anschließen.

Die Verwaltung will nun eine Beschlussvorlage für die Aufstellung eines Bebauungsplans vorbereiten. Der Stadtrat soll am 4. September über ihn abstimmen. Zuvor soll der Ortsbeirat an dem Prozess beteiligt werden.