Ob nun „Helau“, „Meck Meck“, „Säbalä“ oder „Hä Dau“ – bei einem scheinen sich die Karnevalisten in Bendorf einig zu sein: Man lässt sich den Rosenmontag nicht von ein paar Wolken und Nieselregen verderben. Hier die schönsten Bilder vom Zug.
Von ein wenig Nieselregen lassen sich die Karnevalisten in Bendorf nicht abhalten: Der traditionelle Rosenmontagsumzug schlängelte sich durch die Straßen der Innenstadt. Die bunten Kostüme der Zuschauer am Streckenrand und die der Zugteilnehmer hoben sich so zumindest vom Grau der Wolken ab.