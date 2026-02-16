Die schönsten Bilder
In Bendorf feiern Narren ausgelassen ihren Rosenmontag
Ausgelassen ist die Stimmung in Bendorf beim Rosenmontagsumzug.
Eva Hornauer

Ob nun „Helau“, „Meck Meck“, „Säbalä“ oder „Hä Dau“ – bei einem scheinen sich die Karnevalisten in Bendorf einig zu sein: Man lässt sich den Rosenmontag nicht von ein paar Wolken und Nieselregen verderben. Hier die schönsten Bilder vom Zug. 

Lesezeit 1 Minute
Von ein wenig Nieselregen lassen sich die Karnevalisten in Bendorf nicht abhalten: Der traditionelle Rosenmontagsumzug schlängelte sich durch die Straßen der Innenstadt. Die bunten Kostüme der Zuschauer am Streckenrand und die der Zugteilnehmer hoben sich so zumindest vom Grau der Wolken ab.

