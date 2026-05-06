Spieleladen in Koblenz Impro-Theater? Das geht auch bei Spieß Stein Papier Annika Wilhelm 06.05.2026, 09:46 Uhr

i Beim Improtheater Koblenz kann es auch mal wilder zugehen, was die Körpersprache angeht. Thomas Busenkell (Mitte) bietet nun im Spieleladen Spieß Stein Papier in Koblenz einen Workshop an. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Improtheater kann eigentlich jeder – aber was, wenn man sich davor scheut? Um diese Angst zu nehmen, bietet Thomas Busenkell vom Koblenzer Ensemble einen Workshop an, und zwar im Spieleladen Spieß Stein Papier.

Spontan Figuren und Szenen entstehen zu lassen, ist gar nicht so einfach – oder doch? Beim Impro-Jam im Spieleladen Spieß Stein Papier bringt Thomas Busenkell vom Improtheater Koblenzer den Teilnehmern die Grundlagen bei.Der 34-Jährige ist selbst durch einen Impuls ans Improtheater gelangt: „Ich fand es einfach unterhaltsam und wollte es selbst mal ausprobieren, das habe ich dann in Mainz gemacht.







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