Improtheater kann eigentlich jeder – aber was, wenn man sich davor scheut? Um diese Angst zu nehmen, bietet Thomas Busenkell vom Koblenzer Ensemble einen Workshop an, und zwar im Spieleladen Spieß Stein Papier.
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Spontan Figuren und Szenen entstehen zu lassen, ist gar nicht so einfach – oder doch? Beim Impro-Jam im Spieleladen Spieß Stein Papier bringt Thomas Busenkell vom Improtheater Koblenzer den Teilnehmern die Grundlagen bei.Der 34-Jährige ist selbst durch einen Impuls ans Improtheater gelangt: „Ich fand es einfach unterhaltsam und wollte es selbst mal ausprobieren, das habe ich dann in Mainz gemacht.