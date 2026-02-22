Energie, Preise, Smart Home
Immobilienmesse Koblenz: Höchste Zeit für Photovoltaik
Das Thema Energie bewegt viele Besucher der Immobilien Messe in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle.
Das Thema Energie bewegt viele Besucher der Immobilien Messe in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle.
Wolfgang Lucke

Wer in der Rhein-Mosel-Region ein Eigenheim bauen oder kaufen will, sollte sich über viele Punkte gut informieren. Eine Messe in Koblenz gab dazu jetzt eine sehr gute Gelegenheit. Die Besucher kamen in Scharen - gut vorbereitet und mit Fragen.

Lesezeit 3 Minuten
Aussteller und Veranstalter der Immobilienmesse Koblenz konnten sich über mehr als 2000 Besucherinnen und Besucher freuen. In Kooperation mit der Sparkasse Koblenz sowie der Eigentümergemeinschaft Haus & Grund bot die Veranstaltung der Rhein-Zeitung mit 36 Ausstellern umfassende Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren