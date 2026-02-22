Wer in der Rhein-Mosel-Region ein Eigenheim bauen oder kaufen will, sollte sich über viele Punkte gut informieren. Eine Messe in Koblenz gab dazu jetzt eine sehr gute Gelegenheit. Die Besucher kamen in Scharen - gut vorbereitet und mit Fragen.
Aussteller und Veranstalter der Immobilienmesse Koblenz konnten sich über mehr als 2000 Besucherinnen und Besucher freuen. In Kooperation mit der Sparkasse Koblenz sowie der Eigentümergemeinschaft Haus & Grund bot die Veranstaltung der Rhein-Zeitung mit 36 Ausstellern umfassende Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten.