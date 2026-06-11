Mieten oder kaufen? Immobilienmarkt in Koblenz gewinnt wieder an Fahrt Angela Kauer-Schöneich 11.06.2026, 16:00 Uhr

i Ein Schild mit der Aufschrift "zu verkaufen" steht auf einem Grundstück mit einem Einfamilienhaus. Die Sparkasse hat ihren jährlichen Immobilienbericht vorgestellt. Die Nachfrage nach Eigentum steigt. Patrick Pleul/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Die Nachfrage nach Wohneigentum steigt wieder, Eigentumswohnungen werden teurer und die Mieten ziehen weiter an. Das geht aus dem neuen Immobilienmarktbericht der Sparkasse Koblenz hervor. Bei Einfamilienhäusern zeigt sich dagegen ein anderer Trend.

Nach den Turbulenzen der vergangenen Jahre scheint sich der Immobilienmarkt in Koblenz und der Region Mayen-Koblenz wieder zu stabilisieren. Die Nachfrage nach Wohneigentum nimmt zu, Eigentumswohnungen werden erneut teurer und auch die Mieten steigen weiter.







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