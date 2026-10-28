Mehr Nutzer, mehr Kontrollen Immer mehr Unfälle mit E-Scootern in und um Koblenz Matthias Kolk 28.10.2026, 12:08 Uhr

i E-Scooter begegnen einem im öffentlichen Raum immer häufiger, auch in Koblenz. picture alliance/dpa | Jens Büttner

Immer öfter tauchen E-Scooter auch in Koblenz in Unfallstatistiken auf. Nicht selten sind die Fahrer jünger, als sie sein dürften. Alles Gründe, warum die Polizei aktuell ein besonderes Augenmerk auf die wendigen Roller legt.

Ein Zwölfjähriger aus Koblenz musste am Wochenende nach einem Unfall auf seinem E-Scooter ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zuvor sollen er und ein weiterer Junge gemeinsam auf dem Roller einen kleinen Abhang hinunter gefahren, auf die Fahrbahn gestürzt und mit einem Auto kollidiert sein.







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