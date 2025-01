Von der Baustelle zur Disco Im „Zenit“ Koblenz ist die Party lange nicht vorbei 16.01.2025, 15:40 Uhr

i Am Wochenende ist es soweit: Das Zenit in Koblenz öffnet seine Türen nach monatelanger Schließung wieder. Wenige Tage vor der Eröffnung ist der Dancefloor noch eine Baustelle. Sascha Ditscher

Einige Monate war es still um die Diskothek am Görresplatz, doch das hat nun ein Ende: Mit einem neuen Konzept will Zenit-Inhaber Arne Kurth seinen Club wiedereröffnen. So sieht es nach dem Umbau auf dem Dancefloor aus.

Die Clubkultur in Deutschland ist vom Aussterben bedroht, doch er gibt nicht auf: Arne Kurth gehört seit 20 Jahren das Zenit am Koblenzer Görresplatz. Und das soll auch so bleiben. Statt Gedanken an eine Schließung zu verschwenden, entschied sich der Inhaber , seine Diskothek umzubauen.

