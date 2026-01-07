Wasserschaden an Silvester Im Theater am Ehrenbreitstein laufen die Trockner Alexander Thieme-Garmann 07.01.2026, 07:44 Uhr

i Regisseur Gabriel Diaz hat beim Trocknen der Decke alle Hände voll zu tun. Alexander Thieme-Garmann

Wasser bereitete der Silvesteraufführung im Theater am Ehrenbreitstein in Koblenz ein jähes Ende. So haben die Betreiber den Abend erlebt.

Eine Woche ist es her, dass ein fremdverschuldeter Wasserschaden im Theater am Ehrenbreitstein dafür sorgte, dass die Silvesterkomödie „Der Enkeltrick“ nach einer knappen halben Stunde abgebrochen werden musste. Seitdem sind die Theaterleiter, Regisseur Gabriel Diaz und Schauspielerin Annika Woyda, rund um die Uhr damit beschäftigt, die Folgen der Feuchtigkeit, so gut es geht, zu beseitigen.







