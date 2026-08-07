Lost Place wird Ferienwohnung
Im St. Maximiner Hof dürfen bald Gäste übernachten
Der St. Maximiner Hof ist ein echtes Schmuckstück in Löf. Vor gar nicht allzu langer Zeit war er aber noch ein Lost Place.
Der St. Maximiner Hof ist ein echtes Schmuckstück in Löf. Vor gar nicht allzu langer Zeit war er aber noch ein Lost Place.
Ingo Beller

Einst war es ein Lost Place: Ein Ehepaar aus Düsseldorf saniert gerade denkmalgerecht den einstigen Zehnthof in Löf – auch bekannt als St. Maximiner Hof. Die Wohnscheune ist so gut wie fertig, doch wie sieht es im Rest des Gebäudes aus? 

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Wer am St. Maximiner Hof in Löf vorbeiläuft, sieht schnell: Hier tut sich was. Das freut viele im Ort, denn lange Zeit galt der historische Zehnthof als Lost Place. Ein Blick in den Innenhof zeigt, wie viel sich schon verändert hat: Die Wohnscheune ist fertig saniert, jetzt laufen die Arbeiten im angrenzenden Wohnhaus auf Hochtouren.
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