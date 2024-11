50 Jahre Hans-Zulliger-Schule „Im Prinzip sind wir eine große Familie“ Alexander Thieme-Garmann 20.11.2024, 16:00 Uhr

i Zum runden Jubiläum hat die Schule im Vorfeld eine Projektwoche organisiert. Deren Ergebnisse können sich Besucher gemeinsam mit Schulleiter Philipp Binder, den Schülern und dem Kollegium am Freitag ansehen. Alexander Thieme-Garmann

Vor fünf Jahrzehnten hat die Hans-Zulliger-Schule in Lützel ihre Pforten geöffnet. Dieses Jubiläum wird am Freitag, 22. November, mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Und noch heute wird sichtbar, was die Schule seit jeher auszeichnet.

Mit einem Tag der offenen Tür feiert die Hans-Zulliger-Schule in Lützel am Freitag ihr 50-jähriges Bestehen. Anlässlich des runden Geburtstags hat die Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen im Vorfeld eine Projektwoche organisiert. Am Festtag können die Besucher bei einem Rundgang die Ergebnisse der Gruppenarbeiten betrachten.

