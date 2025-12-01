Im neuen Kaufland: Pfand weg, bevor es zum Einkauf geht

Wo früher der Real-Markt war, ist nun Kaufland: In wenigen Tagen öffnet die neue Filiale im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum ihre Pforten. Vieles ist neu, so auch der Weg zur Leergutannahme. Wo die Pfandflaschen künftig hingehören.
Lesezeit 1 Minute
Die Neueröffnung der Kaufland-Filiale im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum im Gewerbepark Mülheim-Kärlich rückt immer näher. Hinter den Kulissen tut sich einiges, alles wird erneuert. So auch die Leergutannahme. Sie befindet sich an einer anderen Stelle als beim Vorgänger Real.