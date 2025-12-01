Gewerbepark Mülheim-Kärlich Im neuen Kaufland: Pfand weg, bevor es zum Einkauf geht Hannah Klein 01.12.2025, 14:37 Uhr

i Im neuen Kaufland im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum wird es eine neue Leergutannahmestelle geben, und zwar im Vorkassenbereich. Die Kunden werden ihre Pfandflaschen somit schon vor dem Einkauf los. Im Markt gibt es neue Getränke zu kaufen. Mirco Klein

Wo früher der Real-Markt war, ist nun Kaufland: In wenigen Tagen öffnet die neue Filiale im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum ihre Pforten. Vieles ist neu, so auch der Weg zur Leergutannahme. Wo die Pfandflaschen künftig hingehören.

Die Neueröffnung der Kaufland-Filiale im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum im Gewerbepark Mülheim-Kärlich rückt immer näher. Hinter den Kulissen tut sich einiges, alles wird erneuert. So auch die Leergutannahme. Sie befindet sich an einer anderen Stelle als beim Vorgänger Real.







