Verlorene Räume in Löf Im Lost Place St. Maximiner Hof wartet viel Verborgenes Annika Wilhelm 02.01.2026, 06:30 Uhr

i Die antiken Fensterläden wurden teilweise schon in sorgfältiger Handarbeit restauriert. Sonst sieht es im Inneren der Zehntscheune noch aus wie früher. Das ist der Ort im St. Maximiner Hof, der bislang noch am unberührtesten ist. Mirco Klein

Verlorene Räume findet man im St. Maximiner Hof in Löf so einige: Das Gelände war bis vor Kurzem noch ein Lost Place. Bis ein Pärchen aus Düsseldorf es kaufte – und nun umbaut. Wie sieht es hinter den historischen Mauern aus?

Fehlende Dachschindeln hat ein Sturm weggeblasen. Risse durchziehen die Fassade. Der Innenhof ist zugewuchert. Es scheint, als wolle die Natur sich den Ort zurückholen. So sieht es 2020 auf dem St. Maximiner Hof aus. Ortsbürgermeister Johannes Liesenfeld blickt sorgenvoll auf die Gebäude, die die Löferinnen und Löfer auch als Zehnthof kennen.







