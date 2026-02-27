Spiele-Anbieter in Koblenz Im Löhr-Center kann man bald virtuelle Rennen fahren Doris Schneider 27.02.2026, 14:00 Uhr

i Auf 120 Quadratmetern wird der Spieleladen eingerichtet, er soll im zweiten Quartal 2026 eröffnen. Doris Schneider

Zugehängte Fensterscheiben machen deutlich: Hier passiert gerade was. Ins Löhr-Center zieht ein Spieleladen mit vielen interaktiven Angeboten ein, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, so die Center-Managerin gegenüber unserer Zeitung.

Wo früher bei McPaper Stifte und schönes Papier verkauft wurden, kann man bald spielen: Ins Löhr-Center zieht auf 120 Quadratmetern ein Laden mit Namen Super-Fun, bestätigt Center-Managerin Cornelia Ludlei auf Anfrage unserer Zeitung. „Mit Super-Fun werden wir unseren Besuchern zukünftig im Untergeschoss einen Shop mit interaktiven Spielgeräten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene anbieten“, so Ludlei.







