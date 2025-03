Im KZ ermordet: Musical zeigt Schicksal von  Pfarrer

3000 Besucher in der EPG-Arena: Ergreifendes Schauspiel der Akteure bringt Zuschauern das Schicksal des Ehepaares näher. Weil er sich gegen das Naziregime stellt, wird Paul Schneider ermordet. Sein noch lebender Sohn schaut sich die Inszenierung an.

In der Regel ist die Koblenzer EPG-Arena voll besetzt, wenn Größen des Showgeschäfts hier gastieren. An diesem Wochenende war das mit zweimal 3000 Besuchern der Fall, als das Musical „Paul & Gretel - kein Märchen“ aufgeführt wurde. Es zeigt auf spannende und ergreifende Art die Geschichte des Pfarrerehepaares Paul und Margarete (Gretel) Schneider. Paul Schneider wurde 1897 in Pferdsfeld/Hunsrück geboren. Später war er viele Jahre evangelischer Pfarrer in verschiedenen Hunsrückgemeinden, zuletzt in Womrath und Dickenschied.

i Das letzte Treffen von Gretel und Paul im KZ Buchenwald Winfried Scholz

Schon früh hat er sich insbesondere in seinen Predigten gegen das Naziregime gestellt. Mehrfach kam er in Gestapohaft in Koblenz. Schließlich wurde er im November in das KZ Buchenwald bei Weimar verlegt, wo er als Prediger von Buchenwald bekannt wurde. Eine mehrfach angebotene Freilassung lehnte er ab, weil er sich nicht auf die Bedingungen des Regimes einlassen wollte. In Buchenwald wurde der zunächst kräftige und sportliche Mann misshandelt. Schließlich wurde er am 18. Juli 1939 durch eine Überdosis des Herzmedikaments Strophanthin, das ihm Lagerarzt Erwin Ding-Schuler verabreichte, ermordet.

i Gretel und Paul gestehen sich ihre Liebe Winfried Scholz

Mit dem Musical wurde hier eine Kunstform geschaffen, die ähnlich wie die TV-Serie Holocaust oder der Film Schindlers Liste die Zuschauer zutiefst ergriffen zurücklässt. Autor ist der Arzt Peter Menger aus Gießen. Es ist ihm hervorragend gelungen, fröhliche, traurige und Hoffnung machende Emotionen zu wecken. Außergewöhnlich ist auch die Leistung der beiden erst 20 Jahre alten Hauptdarsteller Elise Offermann und Johannes Pfeiffer, die auch im realen Leben ein Paar sind. Eine wichtige Rolle spielt der 580 Stimmen starke von Mengers Ehefrau Deborah geleitete Projektchor.

Besonderer Ehrengast war der letzte noch lebende Sohn des Ehepaars Karl Adolf Schneider (90). Menger bindet die Geschichte in eine Rahmenhandlung ein. Hier berichtet die ältere Gretel, sie wurde 98 Jahre alt, als Großmutter zwei Enkeln und einem Passanten an der Bushaltestelle die verschiedenen Lebensstationen.

i Der letzte noch lebende Sohn von Gretel und Paul im Gespräch mit seiner Großmutter-Darstellerin. Winfried Scholz

Zunächst geht es um die heiteren Szenen. Etwa wie Schneider in Weilheim/Tübingen im Haus der Pfarrersfamilie Dieterich deren jüngste Tochter Gretel kennenlernt. Zum Volkslied „Ännchen von Tharau“ tanzen die beiden und Paul küsst Gretel. Deswegen fühlt er sich verpflichtet, sie zu heiraten, wie er seinem Schwiegervater in spe gesteht.

Aber es war nicht nur ein Gefühl, sondern eine ganz innige Liebe, wie man aus vielen Quellen weiß. Gretel sagt: „Paul war kein langweiliger Mann.“ Wunderschön auch die fröhliche Verlobungsszene. Unbeschwert sind auch die ersten Jahre im Hunsrück. Das Ehepaar, dem sechs Kinder geboren werden, erwirbt sich große Sympathien in Dickenschied. Das habe man auch noch gespürt, als die Familie 1959 wieder hierhin gezogen war, berichtet Karl Adolf Schneider später im Gespräch mit unserer Zeitung.

i Viele begeisterte Zuschauer, in der Mitte Karl Adolf Schneider Winfried Scholz

Doch bald ziehen dunkle Wolken auf. Schneider wendet sich gegen die regimetreue Reichskirche und schließt sich der Bekennenden Kirche an. Symbolisch für Schneiders Widerstand stehen zwei Schlüsselszenen. Bei der Beerdigung eines Hitlerjungen wehrt sich Schneider gegen die Äußerung des NS-Kreisleiters, dass der Junge in den himmlischen Sturm Horst Wessels eingegangen sei: „Dies ist eine christliche Beerdigung. Ich bin verantwortlich, dass das Wort Gottes unverfälscht verkündet wird.“ In Buchenwald weigert er sich, vor der Hakenkreuzfahne seine Mütze zu ziehen: „Dieses Verbrechersymbol grüße ich nicht.“

i Der misshandelte Paul Schneider kurz vor seinem Tod Winfried Scholz

An Schneiders Beerdigung nehmen über 200 evangelische Pfarrer und auch – zu dieser Zeit ungewöhnlich – katholische teil. Dietrich Bonhoeffer, er sollte kurz vor Kriegsende im KZ Flossenbrück ermordet werden, lässt verkünden: „Das ist der erste Märtyrer der Bekennenden Kirche.“ Der Chor singt sein berühmtes Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen.“ Schließlich bekennt Gretel ihren Enkeln, dass sie den KZ-Aufseher Martin Sommer später im Pflegeheim besucht und ihm verziehen hat: „Ich glaube, es gibt für jeden Menschen Gottes ausgestreckte Hand.“